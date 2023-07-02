وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين غدًا
القاهرة- أ ش أ:
يتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، غدا /الاثنين/ مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة.
كما يشهدان انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.
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