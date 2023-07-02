إعلان

BBC

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين غدًا

07:57 م الأحد 02 يوليو 2023

مجزر البساتين الآلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
يتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، غدا /الاثنين/ مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة.

كما يشهدان انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

مجزر البساتين لحوم الأضاحي وزارة الأوقاف مختار جمعة خالد عبد العال

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | قرار تاريخي من "تجارة القاهرة" لتخريج الطالب في 3 سنوات