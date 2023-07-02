برلماني يطالب بأولوية الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون الأولوية فى الإفراجات الجمركية المقبلة للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.

وأضاف "بدوي"، فى تصريحات صحفية، أنه تم الإفراج الجمركي عن بضائع بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، شملت سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، موضحًا أن ذلك يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وتابع: "زيادة المعروض بالأسواق يسهم في توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون في متناول الجميع وتقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية".

وأشاد "بدوي"، بميكنة المنظومة الجمركية حيث تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.