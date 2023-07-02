حدث في 8 ساعات| بدء وصول رحلات الحجاج.. وارتفاع أسعار العقارات 45%

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان شركة مصر للطيران بدأ وصول 14 رحلة جوية من جدة والمدينة إلى مطار القاهرة، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

عودة الحجاج.. مصر للطيران: 14 رحلة جوية من جدة والمدينة إلى مطار القاهرة اليوم

يصل مطار القاهرة الدولي على مدار الـ24 ساعة اليوم الأحد 14 رحلة جوية بواقع 9 رحلات قادمين جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة، وذلك لعودة حوالي 4900 حاج من حجاج بعثة وزارات الداخلية والطيران المدني والسياحة والآثار والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

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ارتفعت 45%.. ننشر أسعار الشقق في أكثر 4 مدن بالقاهرة الكبرى طلبًا

ارتفعت أسعار العقارات في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة في معظم المدن، وصلت إلى أكثر من 30% بشكل متوسط.

ويرغب الكثيرون من المواطنين في امتلاك وحدة سكنية بعيدًا عن الكمبوندات والمشروعات العقارية الكبيرة، وأيضًا مشروعات وزارة الإسكان والتي تكون بمواعيد وشروط محددة.

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71 ألف خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" حتى الآن؟

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

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بعد واقعة جزار المونوريل.. 9 معلومات عن مونوريل شرق النيل

أثارت واقعة قيام أحد الجزارين باستخدام أحد أعمدة المونوريل في تعليق اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك حالة من التساؤل عن مشروع المونوريل محل الواقعة وخاصة أنه يوجد في مصر حاليا مشروعين لإنشاء المونوريل وهما مونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل.

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طقس 48 ساعة مقبلة.. الرطوبة تزيد الحرارة وأجواء شديدة على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس 48 ساعة قادمة على مدار اليوم الأحد وغدا الاثنين فضلا عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع المناطق.

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بسبب "بوست الخروف".. "cbc" تعلن تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوي الشربيني للتحقيق؛ بسبب المنشور الذي قامت بنشره علي صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.

وقالت إدارة قنوات cbc في بيان قبل قليل، إن منشور رضوى الشربيني "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة".

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تعرف على أنواع الرسوم "المخصومة" من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل عدد من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والتي يتم شحنها عبر الكروت عن المبالغ التي يتم خصمها عند شحن رصيد العداد.

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر "فيسبوك"، الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع المنزلي.

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حددت محافظة القاهرة الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق.

وقالت المحافظة، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق جاءت من حلال الرابط التالي:

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