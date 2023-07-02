تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين، بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق رغم إنخفاض سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه.
وقال البرلماني، في طلب الإحاطة،: "شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا كبيرًا في أسعار الأرز الشعير بنحو 4 آلاف جنيه في الطن الواحد، ورغم ذلك التراجع الكبير، إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، مازالت مرتفعة وتصل إلى ٣٠ جنيهًا للكيلو".
وأضاف: "كان من المفترض حدوث تراجع في أسعار الأرز في ظل ذلك الانخفاض في أسعار الأرز الشعير بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستهلاك من الأرز في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية.
سوق مصراوى
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بطريقة آمنة دون مبيدات حشرية؟تفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
فيديو قد يعجبك: