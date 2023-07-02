تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين، بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق رغم إنخفاض سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه.

وقال البرلماني، في طلب الإحاطة،: "شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا كبيرًا في أسعار الأرز الشعير بنحو 4 آلاف جنيه في الطن الواحد، ورغم ذلك التراجع الكبير، إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، مازالت مرتفعة وتصل إلى ٣٠ جنيهًا للكيلو".

وأضاف: "كان من المفترض حدوث تراجع في أسعار الأرز في ظل ذلك الانخفاض في أسعار الأرز الشعير بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستهلاك من الأرز في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية.