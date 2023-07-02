كتب- محمد نصار:

حددت محافظة القاهرة الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق.

وقالت المحافظة، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق تشمل ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق.

2- صورة بطاقة ضريبية.

3- تفويض عن الوكالة.

4- صورة من السجل التجارٍي.

5- صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه.

6- طلب مختوم بختم الشركة مع عنوان الشركة.