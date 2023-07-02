الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق
كتب- محمد نصار:
حددت محافظة القاهرة الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق.
وقالت المحافظة، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق تشمل ما يلي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق.
2- صورة بطاقة ضريبية.
3- تفويض عن الوكالة.
4- صورة من السجل التجارٍي.
5- صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه.
6- طلب مختوم بختم الشركة مع عنوان الشركة.
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