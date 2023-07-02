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الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق

04:29 م الأحد 02 يوليو 2023

محافظة القاهرة

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كتب- محمد نصار:

حددت محافظة القاهرة الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق.

وقالت المحافظة، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق تشمل ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق.
2- صورة بطاقة ضريبية.
3- تفويض عن الوكالة.
4- صورة من السجل التجارٍي.
5- صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه.
6- طلب مختوم بختم الشركة مع عنوان الشركة.

طلب تعليق لوحة إرشادية

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