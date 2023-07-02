بوست الخروف ليس الأول.. أبرز أزمات رضوى الشربيني

كتب- مصراوي:

أزمة جديدة أثارتها الإعلامية رضوى الشربيني بسبب تصريحها المسيء للرجال، وهو ما دفع قناة cbc إلى تحويلها للتحقيق.

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

قررت إدارة قنوات cbc تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب البوست الذي نشرته على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة.

سبب تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

‏كان سبب تحويل رضوى الشربيني للتحقيق ردا على ما نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: مش فاهمة ليه البنات متحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا إساءة وإهانة للرجال.

أزمات رضوى الشربيني

كان للإعلامية رضوى الشربيني عدة أزمات سابقة قبل بوست "الخروف" كان آخرها أزمة الحجاب، من خلال صورة المقارنة بين رضوى الشربيني وبين ياسمين عز والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الصورة وكل منها مرتدية الحجاب وبنفس وضع التصوير.

رضوى الشربيني وياسمين عز

كما بدأت حرب كلامية غير مباشرة بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب تنبي الأولى موقفا معاديا للرجال بينما تتبنى الأخيرة موقفا مؤيدا للرجال وتتعمد نصرتهم على المرأة.

ووجهت ياسمين عز رسالة لمجهولة قالت فيها إنها لا تسعى لخراب البيوت كما يفعل البعض، في حين ردت رضوى الشربيني قائلة: بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول، والرقي في التعامل وعندها فن الرد، الست اللي ليها كيان وكرامة تتحدث بشكل لائق ولا تتصرف أو تتكلم كعبدة أو مملوكة، الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم، من غير ما يفرق معاها أي حد.

ثم عادت ياسمين عز للرد قائلة: بحب أوي الدعسوقة، التي لا تتصرف كـ"عبدة أو مملوكة"، على الأقل كان ليهم سعر في سوق عكاظ، بل تتصرف برخص كـ "خرابة بيوت"، وبحب أوي المسترجلة اللي على راسها بطحة وعايزة تستخدم كلمة مظلوم كصفة.

رضوى الشربيني والسناجل

أثارت رضوى الشربيني الجدل خلال عيد الحب بتصريح عن فوائد الفتاة غير المرتبطة، قائلة: مفيش نكد، صاحبة قرارك، مفيش مقارنات، مفيش ضغط نفسي، أكثر وقت بتحبي نفسك فيه، بيكون عندك طموح وأهداف، أكثر وقت بتحبي فيه أهلك وأصحابك، أكثر وقت تقدري تعملي فيه فلوس.

رضوى الشربيني والبلوك

كان تصريح البلوك من رضوى الشربيني من أشهر تصريحاتها التي أثارت جدلا، حيث نصحت متصلة تحكي لها مشكلتها مع خطيبها، قائلة: اعملي ليه بلوك.

بسبب "بوست الخروف".. "cbc" تعلن تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

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