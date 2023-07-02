وزير الري: تأهيل 4466 كم ترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف تدبير قطع أراضي من منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، موضحا أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية.

وأضاف أن الوزارة أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة.

وتم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كم بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها حوالي 3076 كم، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1390 كم لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الري.

كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما دبرت الوزارة 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج - المنوفية - قنا - المنيا - دمياط - أسوان - الأقصر - أسيوط - البحيرة - الدقهلية - كفر الشيخ - بني سويف - الإسماعيلية - الفيوم - الجيزة - القليوبية)، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية 16 قطعة، ومراكز الشباب 14 قطعة، والمراكز الطبية 10 قطع، والأسواق الحضرية 9 قطع، والمدارس 7 قطع، ووحدات الإسعاف 5 قطع، والوحدات البيطرية 4 قطع، وملاعب 4 قطع.