ميكنة منظومة تراخيص البناء.. جهود تحسين خدمات المحليات في 9 سنوات

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تمكنت خلال الـ9 سنوات الماضية بالتعاون البناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات من إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والأحياء تقدم في المتوسط 180 خدمة، بالإضافة إلى 19 مركزا تكنولوجيا بدواوين عموم المحافظات تقدم أكثر من 80 خدمة، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف على رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس الوزراء بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم توفير وتشغيل 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، تقوم على نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

ولفت إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية حوالي 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم ميكنة عمليات إصدار كافة التراخيص الخاصة بالبناء ومنظومة المحال العامة وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني عن طريق استخدام خدمة الـ"QR Code" الموحد لمنظومة التحول الرقمي، التي تتيح الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن سواء الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة تقديم طلبات التراخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

كما أشار إلى أن خدمة الـ"QR Code" تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها للتسهيل على المواطنين الوصول إلى كل الخدمات بسهولة ويسر، حيث يستطيع المواطن من خلالها الدخول إلى المنظومة لتظهر له قائمة الخدمات "مصنفة" ويختار منها ما يريد من خدمات وغيرها من معلومات بشكل مبسط ودون عراقيل.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ساهمت في إطلاق آلية للحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتتيح بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تقديم 48 خدمة متنوعة، وذلك بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية، ويأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إطلاق عدد من خدمات المحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة sms لتواصل المواطنين مع المراكز التكنولوجية وتتيح الاستعلام عن موقف الخدمات المقدمة، وذلك لتقليل التواصل بين المواطن والموظف مما يؤدي للقضاء على أي فرص لمظاهر الفساد.

وخلال هذه المرحلة بذلت وزارة التنمية المحلية جهدًا كبيرًا في عملية الارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين بما يساعد في تقديمها بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن والعمل على حوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي، حيث تم تدريب أكثر من 23 ألف موظف بالمراكز التكنولوجية والإدارات المقدمة للخدمات على التعامل مع المنظومة الإلكترونية والتعامل مع المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت وزارة التنمية المحلية أيضًا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة فقط للعاملين بالمراكز التكنولوجية من خلال خطة تدريب مركز سقارة، حيث تضمنت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمي بالوزارة ووزارة التخطيط، ويستفيد منها 84 متدربا.

وتركز الدورات التدريبية على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور في المراكز التكنولوجية.

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة حرصت على متابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية بما يحقق رضا المواطن، حيث تم تطوير منظومة إلكترونية لمتابعة مؤشرات أداء جميع المراكز التكنولوجية من حيث أداء الخدمات وزمنها وإيراداتها وأداء القائمين عليها وإتاحتها لقيادات المحافظات حتى مستوى المركز والمدينة والحي، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية من خلال توفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت إلى تحقيق العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية في مجال تحسين خدمات المحليات مثل (الوكالة الألمانية GIZ – الاتحاد الأوروبي – البنك الدولي – منظمات الأمم المتحدة وغيرها) من خلال مشروعات التعاون الدولي وإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة خارج إطار موازنة الدولة، بالإضافة إلى دور وزارة التنمية المحلية في تعريف المواطنين بالخدمات المحلية التي تقدمها المراكز التكنولوجية، حيث تم إصدار دليل موحد للخدمات التي تقدمها المحليات والإجراءات المتبعة للحصول على تلك الخدمات والمستندات المطلوبة ورسومها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل محافظة.

واختتم وزير التنمية المحلية، بالتأكيد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد، والاهتمام بإنشاء المزيد من المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز، لتصبح منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين، وتتبع أسلوبا مطورا لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين تساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، كما أنها تسهم في دعم اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.