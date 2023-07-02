وفاة الشاعر الكبير محمود قرني بعد صراع مع المرض

كتب- محمد نصار:

تُوفي الشاعر الكبير محمود قرني، صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2023، عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت صفحة الشاعر الكبير محمود قرني، عبر فيسبوك، خبر الوفا، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الشاعر الكبير محمود قرني في ذمة الله.

والشاعر محمود قرني ولد عام 1961 في الفيوم وانتقل إلى القاهرة للعيش فيها عقب حصوله على ليسانس القانون من جامعة القاهرة عام 1985.

والشاعر محمود قرني، أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات، وحصل على عضوية اتحاد الكتاب وعضوية أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، وعضوية بيت الشعر التابع لوزارة الثقافة.