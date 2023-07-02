إعلان

BBC

وفاة الشاعر الكبير محمود قرني بعد صراع مع المرض

10:33 ص الأحد 02 يوليه 2023

الشاعر الكبير محمود قرني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

تُوفي الشاعر الكبير محمود قرني، صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2023، عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت صفحة الشاعر الكبير محمود قرني، عبر فيسبوك، خبر الوفا، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الشاعر الكبير محمود قرني في ذمة الله.

والشاعر محمود قرني ولد عام 1961 في الفيوم وانتقل إلى القاهرة للعيش فيها عقب حصوله على ليسانس القانون من جامعة القاهرة عام 1985.

والشاعر محمود قرني، أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات، وحصل على عضوية اتحاد الكتاب وعضوية أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، وعضوية بيت الشعر التابع لوزارة الثقافة.

سوق مصراوى

محمود قرني وفاة محمود قرني صراع مع المرض

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

"الهوبي" يشارك في احتفال اليوم العالمي لسلامة الغذاء: "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح"
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الثانوية العامة..توضيح مهم من التعليم بشأن صور امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين على السوشيال ميديا