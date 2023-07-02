شطب غير الملتزمين.. قرار جديد من حقوق جامعة القاهرة لطلاب الماجستير والدكتوراه

(مصراوي):

حذرت كلية الحقوق جامعة القاهرة، الطلاب المقيدين بالماجستير والدكتوراه من الوقوع في دائرة الشطب في حالة عدم الالتزام بسرعة سداد الرسوم الدراسية المستحقة وإلا ستضطر الإدارة بشطب قيد غير الملتزمين بالسداد في موعد أقصاه أول سبتمبر ٢٠٢٣.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، نتيجة العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 عبر المواقع الإلكتروني https://law.cu.edu.eg/v1/result لأقسام العربي والإنجليزي والفرنسي والدراسات العليا، وعلى الراغبين في التظلم التقدم لإدارة شئون الطلاب أو إدارة الدراسات العليا بالكلية.