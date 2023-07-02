شطب غير الملتزمين.. قرار جديد من حقوق جامعة القاهرة لطلاب الماجستير والدكتوراه
(مصراوي):
حذرت كلية الحقوق جامعة القاهرة، الطلاب المقيدين بالماجستير والدكتوراه من الوقوع في دائرة الشطب في حالة عدم الالتزام بسرعة سداد الرسوم الدراسية المستحقة وإلا ستضطر الإدارة بشطب قيد غير الملتزمين بالسداد في موعد أقصاه أول سبتمبر ٢٠٢٣.
وأعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، نتيجة العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 عبر المواقع الإلكتروني https://law.cu.edu.eg/v1/result لأقسام العربي والإنجليزي والفرنسي والدراسات العليا، وعلى الراغبين في التظلم التقدم لإدارة شئون الطلاب أو إدارة الدراسات العليا بالكلية.
سوق مصراوى
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بطريقة آمنة دون مبيدات حشرية؟تفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
فيديو قد يعجبك: