السبت المقبل.. حقوق القاهرة تناقش رسالة دكتوراه عن "حقوق السجين"

(مصراوي):

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، مناقشة رسالة دكتوراه بقسم القانون الجنائي في موضوع "حقوق السجين - دراسة مقارنة" للباحث عمر محمود كمال عبد العظيم، وذلك يوم السبت المقبل 8 يونيو، بمقر الكلية قاعة المؤتمرات.

وأضافت الكلية أنه تمت مناقشة رسالة دكتوراه بقسم القانون الجنائي في موضوع "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل - دراسة مقارنة" للباحث محمود محمد عبد المؤمن محمود نعينع، الإثنين الماضي، بمقر الكلية بقاعة المؤتمرات.