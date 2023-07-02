السبت المقبل.. حقوق القاهرة تناقش رسالة دكتوراه عن "حقوق السجين"
(مصراوي):
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، مناقشة رسالة دكتوراه بقسم القانون الجنائي في موضوع "حقوق السجين - دراسة مقارنة" للباحث عمر محمود كمال عبد العظيم، وذلك يوم السبت المقبل 8 يونيو، بمقر الكلية قاعة المؤتمرات.
وأضافت الكلية أنه تمت مناقشة رسالة دكتوراه بقسم القانون الجنائي في موضوع "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل - دراسة مقارنة" للباحث محمود محمد عبد المؤمن محمود نعينع، الإثنين الماضي، بمقر الكلية بقاعة المؤتمرات.
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