الزراعة تكشف عدد حالات التعد على الأراضي خلال إجازة العيد
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة: إن إجمالي عدد التعديات التي تم رصدها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بلغت 400 حالة تعدي في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه تم إزالة أكثر من 95% منها، وجار استكمال الباقي بعد الاستعانة بالأجهزة الأمنية.
وأضاف "ياسين"، لمصراوي، أن حالة درجة الاستعداد القصوى مستمرة للتصدى لأي محاولات تعدى مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقًا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، لافتًا إلى التنسيق مع الإدارات التابعة لإدارة حماية الأراضي بالمديريات من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة خلال من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
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