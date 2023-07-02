"قص ولزق".. أول رد من لميس الحديدي على الحج بالميتافيرس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ردت الإعلامية لميس الحديدي، على ما تناقلته بعض مواقع الإخوان حول سخريتها من مناسك الحج عبر إعادة نشر مقطع الحلقة الحقيقي قائلة: لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى والكامل.. مش القص واللزق اللي الاخوان طلعوه".

وأوضحت عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": أما اللي عاوزين يزيطوا بقى و يصدقوا أي حاجه دون تيقن فنتركهم لجهلهم."

وكان برنامج "كلمة أخيرة" قد حل ضيفاً عليه الدكتور أسامة رسلان مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر وذلك في فقرة خصصت عن مناسك الحج قبيل وقفة عرفات وفلسفة الفريضة وكثير من الأسئلة المجتمعية مثل هل يجوز الاقتراض بغرض الحج؟ وذكرت في مقدمة الفقرة أن الأجيال الجديدة من الشباب تطرح تساؤلات مختلفة عن الأجيال السابقة قائلة: "الفرائض في الإسلام من المسلمات والتسليم بها ركن ركين ولكن بعض الأجيال الجديدة من المراهقين والشباب تطرح تساؤلات كثيرة".

وكان ضمن الأسئلة التي طرحتها على الدكتور رسلان:"لو أحد الأطفال سأل والده أو والدته في أحد مناسك الحج وأخبره والده بضرورة عدم مناقشة المناسك وتفاصيلها وهذا قد لايعجب الطفل فمثلاً لو طفل سأل والده لماذا لانؤدي فريضة الحج "أونلاين" أو بتقنية الميتافيرس وهي أسئلة يطرحها الجيل الجديد الصغار منهم فكيف يجب أن يكون رد والديه؟

ورد الدكتور أسامة رسلان على ذلك قائلاً: "لابد أن يكون الاجباة ممنطقة ونحن لانمانع من الرد على اية أسئلة غير تقليدية حتى وإن بدت أنها خارج النص لاننا ببساطة عاوزين عقول بتفكر".

وكانت مواقع إخوانية قد إقتطعت الحلقة من سياقها وروجت أن الاعلامية لميس الحديدي تسخر من مناسك الحج.