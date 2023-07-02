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نجوم "أنا المصري" يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو

12:30 ص الأحد 02 يوليو 2023
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    نجوم أنا المصري يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو (5)
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    نجوم أنا المصري يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو (1)
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    نجوم أنا المصري يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو (4)
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    نجوم أنا المصري يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو (6)
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    نجوم أنا المصري يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو (2)
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    نجوم أنا المصري يحيون الليلة الثالثة لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة ٣٠ يونيو (3)
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كتب- محمد شاكر

يحيى نجوم مسابقة "أنا المصرى" الليلة الثالثة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويعيش الجمهور مع عدد من نجوم مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، الذين فازوا عبر دوراتها الخمس السابقة، تلك المسابقة التى أبرزت على الساحة الغنائية كوكبة من المطربين والمطربات الشباب، الذين قدموا أعمالا غنائية وطنية مميزة .

حيث يشدو المطربون " أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف" نجوم مسابقة أنا المصرى، غدا الأحد، بباقة من الأغانى الوطنية الشهيرة التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، إشراف موسيقي حاتم عزت .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

سوق مصراوى

المخرج خالد جلال ذكرى ثورة 30 يونيو قطاع شئون الإنتاج الثقافى مسابقة أنا المصرى

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