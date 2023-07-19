برلماني: امتحانات الثانوية العامة 2023 هادئة عن العام الماضي

كتب - مصراوي:

قال حسام مندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بصفة عامة تعتبر امتحانات الثانوية العامة هذا العام هادئة أكثر من العام الماضي .

وأشار في تصريحات خاصة " لمصراوي " إلى بعض الشكاوي من صعوبة الامتحانات هو أمر طبيعي ايضا في كل امتحانات الثانوية العامة السابقة، وأن الفيصل في الحكم على هذه المسألة هي النتيجة حتى نحكم على مستوى صعوبة الامتحانات .

وأوضح أن الشكاوي من مادة الكيمياء على سبيل المثال أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إنه يوجد ١٠٠٠ طالب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء وهذا يعد معدل جيد للغاية ويعكس أيضا أن مستوى الصعوبة طبيعي وأنه معتاد أن أسئلة لقياس مستوى الطلاب .

وأشاد الحسيني بآداء وزارة التربية والتعليم في التعامل مع حالات الغش من حيث سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع الموقف والحرمان الكلي لمن يثبت عليه ارتكاب جريمة الغش هذه ضمانات مهمة لمواجهة الظاهرة خاصة مع التطور التكنولوجي غير المسبوق فكل عام من الممكن أن يتم اختراع وسائل جديدة للغش.

وكانت قد أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية في وقت سابق ، أن موسم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مر بشكل هادئ، لم يُسجل خلاله أى وقائع اعتداءات على المعلمين، كما شهدت الأعوام السابقة، وذلك من واقع متابعة غرفة العمليات المركزية للنقابة على مستوى الجمهورية للامتحانات منذ بدايتها من خلال 315 لجنة نقابية و53 فرعية بالمحافظات لتلقى الشكاوى للمعلمين المشاركين بأعمال الامتحانات.

وقد شهدت امتحانات الثانوية العامة شكاوي من امتحان مادة الكيمياء وبعض مواد الشعبة العلمية ، بالإضافة لظواهر الغش المعتادة ومحاولات لتسريب بعض المواد قبيل بدء الامتحان