البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة في بناء مسجد وكنيسة بالتجمعات السكنية الجديدة
كتب- إسلام لطفي:
أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالرؤية التي تتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند تأسيس المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة التي تنشئها الدولة، وهي الحرص على بناء مسجد وكنيسة ومدرسة في هذه المجتمعات.
جاء ذلك في بداية عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي عقد مساء اليوم في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية، وهي إحدى الكنائس التي أنشأتها الدولة في هذا التجمع السكني الحضاري الجديد.
وقال البابا: "زيارتي الأولى لهذه الكنيسة كانت في عام ٢٠٢٠ عندما افتتحها الرئيس السيسي، ورؤية الرئيس حينها كانت أن إنشاء الكنيسة مع المسجد وثلاث مدارس يجمعهم فناء واحد جاء بهدف أنه عندما يجتمع الطلبة أثناء وقت راحتهم يشاهدون مئذنة المسجد وقبة الكنيسة معًا، لأن الكنيسة مع المسجد تُشكل وحدة مصر، فينشأ داخلهم احترام الكنيسة والمسجد، والهدف من هذا هو تربية وزرع الروح الوطنية وهوية مصر، في نفوس الطلاب."
وأضاف: "وهذا سبب اعتزازي بهذه الكنيسة" وأشار إلى أن زيارته الثانية للكنيسة كانت عندما دشّنها، أما الزيارة الثالثة كانت في أحد الشعانين عام ٢٠٢١.
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