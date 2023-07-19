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حركة ترقيات جديدة بعدد من قيادات "غرب الدلتا" لإنتاج الكهرباء

09:21 م الأربعاء 19 يوليه 2023

المهندس محمد العبد

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كتب - محمد صلاح:

أصدر المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارا بترقية عدد من القيادات، تضمنت ندب المهندس باسم السيد احمد السيد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات (قطاع المتابعة ونظم المعلومات).

وتضمن القرار تعيين الكيميائي عاطف محمد فكري محمود لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للكيمياء (محطة كهرباء سيدي كرير)، وتعيين المحاسبة رانيا عبد الرازق عبد المجيد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية (محطة كهرباء ابو قير الجديدة).

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المهندس محمد العبد شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء محطة كهرباء سيدي كرير محطة كهرباء ابو قير الجديدة

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