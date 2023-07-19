حركة ترقيات جديدة بعدد من قيادات "غرب الدلتا" لإنتاج الكهرباء
كتب - محمد صلاح:
أصدر المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارا بترقية عدد من القيادات، تضمنت ندب المهندس باسم السيد احمد السيد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات (قطاع المتابعة ونظم المعلومات).
وتضمن القرار تعيين الكيميائي عاطف محمد فكري محمود لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للكيمياء (محطة كهرباء سيدي كرير)، وتعيين المحاسبة رانيا عبد الرازق عبد المجيد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية (محطة كهرباء ابو قير الجديدة).
سوق مصراوى
-
أفضل أنواع المراتب بأسعار تبدأ من 800 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حوض سباحة قابل للنفخ لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
احمي بشرتك من الشمس بصن بلوك بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة كهربائية للرجال لعام 2023 بخصومات حتى 17%تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: