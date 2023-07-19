بعد موجة الحر الشديد.. موعد انخفاض درجات الحرارة - فيديو

"البيئة" تنجح في إنقاذ طائر البجعة البيضاء من أحد الباعة في بورسعيد

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة من الخميس حتى الأحد ستكون ما بين 36: 37 درجة مئوية، بانخفاض درجة أو درجتين عما عليه الآن.

وتابعت: يوجود استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، بسبب منخفض الهند الذي يؤثر علينا بشكل كبير، ما يجعلنا نشعر بالموجة المستمرة على مدار الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يصيب الإنسان بأمراض كثيرة، لذلك يجب أخذ الاحتياطات بشكل كبير.

وأشارت إلى أن موجة الحر بدأت الخميس الماضي واستمرت على مدار هذا الأسبوع، الذي كانت بدايته هي ذروة درجات الحرارة المرتفعة.

ولفتت إلى أنه يوجد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يجعل الشعور بقيم درجات الحرارة أعلى من الـ38 درجة التي تُسجل وتصل المحسوسة إلى 41 درجة في القاهرة الكبرى.

وحذرت من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، يؤدي إلى الشعور بقيم درجات الحرارة أعلى من المعلن.

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