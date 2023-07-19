إعلان

BBC

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للتهنئة بالعام الهجري الجديد

08:49 م الأربعاء 19 يوليه 2023

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للتهنئ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وتم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

جاء ذلك في بيان رسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.

سوق مصراوى

الرئيس قيس سعيد رأس السنة الهجرية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بعد موجة الحر الشديد.. موعد انخفاض درجات الحرارة - فيديو
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 حرس الحدود.. كهربا يفتتح التسجيل