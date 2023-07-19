السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للتهنئة بالعام الهجري الجديد
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وتم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
جاء ذلك في بيان رسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.
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