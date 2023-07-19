حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف سبب انقطاع الكهرباء وموعد نتيجة الثانوية العامة

كتب- إسلام لطفي:

شهدت مصر العديد من الأحداث على مدار الـ8 ساعات الماضية، أبرزها ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم، إن البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي حدثت على مستوى الجمهورية والتي تمثلت في:

انقطاع الكهرباء بسبب حرارة الطقس.. مدبولي يعلن مدتها ويشرح الأسباب

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بيان حاسم بشأن أنباء العلاوة والمنحة الاستثنائية للعاملين بالدولة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات منسوبة للجريدة الرسمية تزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، غير صحيح.

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السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات ببعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تأثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

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45 درجة.. الأرصاد: نتعرض لموجة شديدة الحرارة غير طبيعية وهذه مدتها

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن موجة الارتفاع في درجات الحرارة التي بدأت يوم الخميس الماضي مستمرة حتى الأسبوع المقبل.

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مش هنستورد وحدات تاني.. كامل الوزير: نسابق الزمن لتوطين صناعة النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، كيم يونج هيون، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

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نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط الحصول عليها برقم الجلوس

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أول شهر أغسطس المقبل 2023.

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"التعليم" تحدد درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 2023 – تفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وقواعد منح طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 3023/2023 درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة، بهدف تغيير حالة الطالب من راسب لناجح.

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رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى بطب قنا.. ما علاقة لجان أولاد الأكابر؟

قال اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في قنا، إن نسبة نجاح الفرقة الأولى بالكلية لم تتجاوز 30%.

وأضاف الاتحاد في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن نسبة النجاح لنفس الفرقة العام الماضي بلغت 90%.

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