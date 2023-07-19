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BBC

مرصد الكهرباء: 9 آلاف و750 ميجاوات زيادة احتياطية على الحمل

04:38 م الأربعاء 19 يوليو 2023

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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أ ش أ

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء تبلغ 9 آلاف و750 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 35 ألفًا و500 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 27 ألفًا و315 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مرصد الكهرباء حماية المستهلك

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