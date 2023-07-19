اليوم.. آخر موعد للتقديم في وظائف "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، أن اليوم الأربعاء هو الأخير لتلقي الطلبات على عدد من الوظائف الشاغرة لديها، إذ يُغلق باب التقديم مع انتهاء يوم العمل، وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2023.

وظائف شركة الكهرباء 2023

حددت الشركة، في منشور صادر عنها، عددًا من الوظائف الشاغرة بالدرجات العالية، وتتضمن:

- رئيس قطاع الخدمات الطبية بقطاع القاهرة.

- رئيس قطاع الخدمات الطبية بقطاع أسيوط.

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التخصصات المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس طب وجراحة.

- خبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 سنة.

- خبرة في إدارة المستشفيات.

- قضاء مدة لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.



طرق التقديم لوظائف شركة الكهرباء

- التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة.

- شهادة معتمدة عن أبرز إنجازات المتقدم.

- اقتراحات لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم إليها.

- تقدم الطلبات إلى الأمانة الفنية بقطاع الموارد البشرية، في ديوان عام الشركة بمستشفى الكهرباء بحي ألماظة- آخر شارع الثورة- القاهرة.