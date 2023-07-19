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الوزراء يوافق على منحة إسبانية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة

03:39 م الأربعاء 19 يوليه 2023

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والموقعة في 5 يونيو 2023.

تأتي هذه المنحة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.

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