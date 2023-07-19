"الوزراء" يوافق على إنشاء "جامعة سفنكس" بأسيوط الجديدة -نص مشروع القرار
كتب- أحمد السعداوي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة؛ المقامة بمدينة أسيوط الجديدة.
ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية "التكنولوجيا والتنمية" لتكون "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"؛ تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وإضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس؛ وهي: "الحقوق"، و"الطب البيطري"، و"التكنولوجيا الحيوية"؛ بهدف تدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.
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