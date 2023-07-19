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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكولومبي بذكرى يوم الاستقلال

03:22 م الأربعاء 19 يوليه 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة كولومبيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو كولومبيا ذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسى السيسى

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