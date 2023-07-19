الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكولومبي بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة كولومبيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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