ما أسباب انقطاع الكهرباء.. صيانة أم تخفيف أحمال؟.. أسئلة برلمانية موجهة للحكومة

كتب- نشأت علي:

وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، سؤالًا برلمانيًّا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الأربعاء: "شهدت عدة مناطق في مختلف المدن والمحافظات، خلال اليومين الماضيين، انقطاعًا في إمداد الكهرباء يصل إلى 4 مرات على مدار اليوم؛ وتتجاوز مدة الانقطاع ساعتَين، وفي أوقات متأخرة من الليل؛ مما أثار شكاوى العديد من المواطنين، خصوصًا في محافظات الصعيد والدلتا وبعض أجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، يتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في القاهرة، واقتربت من 50 درجة في جنوب الصعيد".

وأضافت عبد الحميد: "تسبب انقطاع الكهرباء في توقف ضخ محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن 6 مدن؛ أبرزها الشروق وبدر، كما تسبب هذا الانقطاع في انقطاع المياه في الأدوار العليا والأماكن المرتفعة أيضًا، وتعطل في الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالمواطنين".

وأشارت النائبة إلى أن هناك تضاربًا وتخبطًا بين الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء؛ ففي حين أرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن الانقطاع ناتج عن لجوء الجهات المختصة والمسؤولة عن مرفق الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة معدلات التشغيل خلال فترة الذروة، والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، بينما أرجع نائب رئيس الشركة القابضة انقطاع الكهرباء إلى أعمال الصيانة لبعض المحولات.

وتابعت عبد الحميد: نجد أن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة ينفي هذا الأمر ويؤكد أن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، وأن الدولة تشهد مردودًا إيجابيًّا في قطاع الكهرباء، وأن أزمة الانقطاع انتهت بلا عودة منذ عام 2014، وأن الدولة ليست لديها نية لتخفيف الأحمال، بعد نجاحها في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة إلى قطع التيار وتخفيف الأحمال الكهربائية.

ووجهت عبد الحميد عددًا من الأسئلة إلى وزير الكهرباء؛ وهي كالتالي: "ما الأسباب الرئيسية وراء الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء؟ هل متعلق بتخفيف الأحمال؟ أم ناتج إلى القيام بأعمال الصيانة لبعض المحولات؟ أم مرتبط بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء لإعادة تصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة؟ وما خطة الوزارة تجاه هذه الأزمة للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

وشددت عبد الحميد على أهمية خروج الحكومة متمثلة في متحدثها الإعلامي لتوضيح الأسباب الحقيقية؛ خصوصًا مع تحقيق مصر فائضًا في الطاقة الكهربائية، والتفاعل مع المواطنين في قضاياهم؛ تعزيزًا لمبدأ المصارحة والشفافية.