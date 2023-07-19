74 اجتماعًا و20 اقتراحًا و7 ملفات مهمة.. حصاد "زراعة الشيوخ" بدور الانعقاد الثالث

كتب- نشأت علي:

أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، تقريرًا بشأن حصاد أعمالها بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، والذي تضمن قيام اللجنة بعقد 74 اجتماعًا ومناقشة نحو 20 اقتراحًا برغبة وطلب مناقشة مقدم من الأعضاء، ومناقشة 7 ملفات مهمة بقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية.

وتضمن تقرير حصاد اللجنة أبرز الملفات التي تم مناقشتها بدور الانعقاد الثالث؛ ومنها الدراسة المقدمة من المهندس عبد السلام الجبلي بشأن اقتصاديات وصناعة "الأسمدة الكيماوية في مصر"، وكذلك طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضواً من أعضاء المجلس بشأن "استيضاح السياسات الزراعية في ضوء التغيرات المحلية والإقليمية".

جاء من أبرز الملفات اقتراح برغبة مقدم من النائب علاء مصطفى بشأن "نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ، بشأن "إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن "استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد محمد شراني، بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية، واقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن "ملاءمة منظومة الري الحديث في مدينة الخارجة بالوادي الجديد".

وجاء أيضًا من أبرز الاقتراحات بتقرير الحصاد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق الزراعات التبادلية للاستفادة من الموسم الشتوي في زراعة القمح أو بنجر السكر والموسم الصيفي في الزراعات السمكية"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري بشأن "تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان".

وتضمن التقرير الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن "الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه"، وبشأن "الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي"، وبشأن "الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي".

وتضمن تقرير الحصاد أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، والاقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد فوزي بشأن "بعض المقترحات التي تساعد في تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن "تشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الصالحي بشأن "تغيير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية".

وتضمن تقرير الحصاد قيام اللجنة بمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بالنشاط الزراعي؛ ومنها استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي في ما يخص قطاعَي الزراعة والري، ودراسة آليات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، ودراسة تحديث منظومة التعاونيات الزراعية، بالإضافة إلى استعراض خطة واستراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطوير منظومة الرقابة على الغذاء، ودراسة سُبل تنمية الثروة السمكية في مصر، ودراسة بشأن القطن المصري.