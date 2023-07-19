تنمية وإعمار سيناء.. وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة على أرض الفيروز -صور

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية في ما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والري في سيناء .

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء؛ حيث وجه بسرعة نهو الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ .

ووجه وزير الري بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

ووجه سويلم بقيام هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والمعامل المركزية للرصد البيئي بإجراء قياسات دورية خلف محطات الخلط للتأكد من مناسبة نوعية المياه للاستخدام .

وصرح الوزير بأن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وتضم (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجري تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومترات وعدد (١٨) محطة رفع ، وتم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر -بخلاف محطة المعالجة- على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر؛ حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلومتر، وإنشاء (٣) قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر؛ هما (محطة بحر البقر الرئيسية- محطة شادر عزام)، وإنشاء عدد (٧) كبارٍ، وعدد (٦) سحارات، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارئ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات- مصبات مصارف خصوصية- مصبات مصارف فرعية- بوابات- مفيضات نهايات ترع- إلخ...) .

ونوه سويلم بأنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوعًا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار الوزير إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية؛ لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وأضاف سويلم إلى أنه في محافظة شمال سيناء انتهت أعمال حماية وادي الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد (١٠) خزانات أرضية على روافد وادي الجرافى بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، وتم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء (١٨) خزانًا أرضيًّا بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩ مليونًا، وتم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء (٥) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش .

وفى محافظة جنوب سيناء؛ تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق- شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه، ويجري حاليًّا تنفيذ عملية إنشاء (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد على ٣٠%.

وقامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و(٤٤) حاجز توجيه و(٢) حوض تهدئة و(٤) حواجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا .

وتم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول؛ وهي عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه .

وواجهت هذه المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التي تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال موسم السيول والأمطار الغزيرة الماضي .