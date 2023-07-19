45 درجة.. الأرصاد: نتعرض لموجة شديدة الحرارة غير طبيعية وهذه مدتها

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن موجة الارتفاع في درجات الحرارة التي بدأت يوم الخميس الماضي مستمرة حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات، لافتة إلى أنه ليس من الطبيعي المرور بموجات طويلة من ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: درجات الحرارة العظمى سجلت على القاهرة 38 درجة في الظل، وتصل الحرارة المحسوسة لـ41 درجة، بينما تكون 45 درجة على المناطق الجنوبية".

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر عبر البحر المتوسط، وتأتي بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة، كما يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، في حين يسود هدوء نسبي لحركة الرياح في معظم المناطق، مشيرة إلى أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر، تتلاشى مع بداية سطوع أشعة الشمس.​