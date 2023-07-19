الأوقاف تعلن تخصيص زي جديد لعمال المساجد - صور
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار اهتمامها بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات، فإنها تشرع في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي.
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه سيتم توفير الزي لعمال المساجد سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية.
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