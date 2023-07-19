مش هنستورد وحدات تاني.. كامل الوزير: نسابق الزمن لتوطين صناعة النقل- صور

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، كيم يونج هيون، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في كل مجالات النقل؛ خصوصًا في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية وتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن عمق العلاقات المصرية- الكورية الجنوبية، وعن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والمهندسين المصريين، وبما يتحقق من نهضة وإنجازات في كل المجالات في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مؤكدًا اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات؛ ومنها قطاع النقل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة؛ منها مشروعات السكة الحديد، مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، ومشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط الأقصر/ السد العالي بطول 224كم، والتعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق؛ مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع 40 قطار مترو (۳۲۰ عربة) بالمشاركة بين شركة "هيونداي روتيم" الكورية، وشركة "نيرك" ووزارة النقل في مصنع "نيرك" في شرق بورسعيد.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع؛ خصوصًا أن الوزارة لن تتعاقد مستقبلًا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الأنواع المختلفة من الوحدات المتحركة؛ حيث تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة؛ ومنها "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم متابعة المشروعات المشتركة في مجال النقل البحري؛ مثل متابعة آخر المستجدات الخاصة ببناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K, وفقًا للعقد الموقع بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل، وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun والتعاون المستقبلي مع الجانب الكوري الجنوبي لتوريد عدد 2 سفينة تجارية أخرى للمساهمة في أعمال تصدير الحاصلات والخضراوات المصرية للخارج؛ ضمن الخطة الشاملة للحكومة المصرية لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية للخارج؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرَين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.