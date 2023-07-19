افتتاح معرض "مياه عميقة وفوق الأرض" للفنانة عبير الغنيمي اليوم

كتب- محمد شاكر

يفتتح الدكتور وليد قانوش، اليوم الأربعاء، معرضاَ بعنوان "مياه عميقة وفوق الأرض" للفنانة عبير الغنيمي بقاعة نهضة مصر، ومعرضاً ثنائياً للفنانة سارة ربيع قناوي والفنان محمد حامد السيد بقاعة إيزيس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود مختار الثقافي بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر عرض الأعمال حتى 30 يوليو الجاري.

وحول معرضها "مياه عميقة وفوق الأرض"، قالت الفنانة عبير الغنيمي: المعرض رؤية تجريدية تعتمد على الأسلوب الحر في محاولة لإعادة التعرف إلي من خلال تسخير اللون والخطوط تعتمد على منظوري لخبرتي الحياتية في إرتباطها بالطبيعة وجميع الكينونات من حولي، الشق الأول من التجربة يبدأ من العمق "مياه عميقة" وهو لامرئي في أغلب الأوقات لمن لم يتصالح مع نفسه في المجمل، حيث نتمكن من رؤية هذا العمق عندما نطلق العنان لألواننا أن تتفتح وحينها تتجلى البصيرة عندما نتعامل مع مخاوفنا من المعرفة وتنقيح الذات.

والشق الثاني "فوق الأرض" هو ما يتجلى لنا عندما نعيد كشف الذات وهو رؤيانا الخاصة لكل ما هو مخزون في الذاكرة من أماكن وشخوص وحالات ويعيننا أن نصل إلى منتهانا من الإتزان اللازم كي نسعى في الحياة.

عبير الغنيمي من مواليد الكويت في شهر إبريل لعام 1968، حاصلة على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة 1989، ودبلوم في تدريس العامية المصرية للأجانب ودبلوم اللغة الألمانية من الجامعة الحرة في برلين 1992، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2006، تدرجت في الوظائف حتى تقلدت عدة مناصب إدارية عليا لدى شركات دولية ومصرية، تعمل الآن كخبيرة دولية في مجال تنمية الموارد البشرية، وبدأت ممارستها للفن والكتابة الأدبية من سن الرابعة عشر.