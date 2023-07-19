الإسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر.. طريقة تسديد مدفوعات الحجز
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تفعيل خدمة الدفع عن طريق فوري لمعاملات استلام شقق الاسكان الاجتماعي ودار مصر وسكن مصر، مؤكدًا على اتاحة باقي المعاملات قريبًا.
وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن هذه الخدمة يتم تطبيقها لأول مرة في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف جهاز مدينة حدائق أكتوبر انه يمكن لسكان المدينة سداد مدفوعاتهم عن طريق تطبيق "Fawry Pay" أو عن طريق منافذ شركة فوري المنتشرة في جميع المحافظات الجمهورية.
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