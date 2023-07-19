اليوم.. مناقشة رسالة دكتوراه عن دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء لدى الجمهور

كتب- عمر كامل:

تشهد كلية الإعلام جامعة عين شمس، ناقشة رسالة دكتوراه المذيع البحرينى حازم خميس الشيخ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء الوطني لدى الجمهور البحريني دراسة تحليلية ميدانية، اليوم الأربعاء.

تضم لجنة المناقشة محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، الدكتورة شرين عمر رئيس قسم الصحافة الأخبارية بكلية الإعلام جامعة عين شمس والدكتورة شيماء عز الدين أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة عين شمس.

وبحسب بيان جامعة عين شمس، فإن حازم خميس قدم برامج تلفزيونية بتلفزيون البحرين، والعديد من البرامج الرياضية والمنوعة بالإضافة إلى المشاركة في التغطيات الوطنية ونقل الاحداث المباشرة، وخاصة البرامج التي تحمل طابع مختلف، منها القضايا الاجتماعية والبرامج الرسمية.