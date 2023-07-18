القوات المسلحة تشارك الخارجية في احتفالية الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام

كتب- محمد سامي:

شاركت القوات المسلحة فى احتفالية وزارة الخارجية التى نظمتها بمناسبة الذكرى الــ 75 (اليوبيل الماسى) لعمليات حفظ السلام وذلك بمقر قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية، وبحضور ممثلى وزارة الدفاع ومسئولى وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) وعبر خلالها عن تقديره لكافة المشاركين بقوات حفظ السلام وبدور مصر الفاعل فى هذا الإطار ، كما ألقى مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى كلمة أكد فيها إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الإستقرار والسلام حول العالم.

وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بالمساهمات المصرية في مجال حفظ السلام ، مثمنة الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل صون السلم والأمن الدوليين.

واختتمت الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها فى تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولى ، أعقبه تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالى والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام وذلك تخليداً لذكرى وتضحيات القوات المسلحة المصرية.