إحباط محاولة تهريب 40 هاتف محمول بمطار برج العرب

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب 40 هاتفاً محمولاً على جسد راكبين مصريين فور وصولهما من دولة الإمارات، حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما .

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى علي رحلة خطوط "فلاى دبى" ، اشتبه محمود غنيم رئيس قسم بالجمارك ومحمد حلمى رئيس الوردية في راكبين مصريين الجنسية أثناء محاولتهما الخروج من الصالة ، وقرر وليد عيسى مدير ادارة الجمرك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيا ، عصرا معهما علي ٤٠ هاتفاً محمولاً ماركة iphone وأبو مخبأة حول جسم الراكب والراكبة ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦١٥ ألف جنيه .

وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧ ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .