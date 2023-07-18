3 طروحات منتظرة لوحدات وأراضي الإسكان في المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من بيع كراسات الشروط للشقق التي تم طرحها بمدن القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وتتراوح المساحات بين 109 أمتار و150 مترًا، وهي وحدات جاهزة للتسليم، ويشمل الطرح نحو 300 وحدة سكنية.

وبعد انتهاء الحجز، يبحث راغبو الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان عن الطروحات التي ستكون خلال الفترة القريبة المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

ويتمثل الطرح الأول الذي ينتظره راغبو الحصول على وحدة، في الشقق المتبقية من مشروع سكن لكل المصريين 4، ووفقًا لإحصائيات الطرح الأخير التي أعلن عنها الصندوق، توجد الشقق المتبقية في 3 مدن بـ3 محافظات مختلفة لم يتم إنهاء حجز كل الوحدات السكنية المطروحة بها، وهي:

مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف بواقع 665 وحدة سكنية، ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بواقع 3 وحدات سكنية، والعصلوجي بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية بواقع 21 وحدة سكنية.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدتهم خلال فترة الإعلان؛ عدم سحب مقدم جدية الحجز، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالإعلان، مرة أخرى، قريبًا.

وأكدت عبد الحميد أن الإعلان شهد انتهاء حجز كل الوحدات المطروحة في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط.

وينتظر المتقدمون لحجز شقق مشروع جنة، الطرح التكميلي الذي أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية، في مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر فقط.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت في بداية شهر يناير الماضي طرح 22 ألف شقة في مشروعات جنة- دار مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز- قطامية جاردنز.

وستكون الشقق التي سيتم طرحها متاحة للمواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز لوحدات مشروع جنة، والبالغة 100 ألف جنيه، ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي للوحدات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الحجز قريبًا من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك فور تحديده.

وسجل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد 12250 جنيهًا؛ وهو سعر موحد لكل الوحدات.

وسجلت الشقة الـ150 مترًا، مليونًا و911 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ130 مترًا في الشيخ زايد مليونًا و688 جنيهًا.

وفي مدينة 6 أكتوبر، سجلت الشقة الـ150 مترًا مليونًا و494 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ130 مترًا مليونًا و320 ألف جنيه.

كما ستطرح هيئة المجتمعات العمرانية المرحلة الثالثة من مشروع مسكن، والمخصص للأراضي، بعد طرح مرحلتين حتى الآن منذ بداية 2023.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية، 3 أنواع من الأراضي في مشروع مسكن وهم أراضي الإسكان المتوسط وأراي الإسكان المتميز، وأراضي الإسكان الأكثر تميزا.

ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بمشروع مسكن من خلال رابط موقع مسكن لحجز الأراضي اضغط هنا