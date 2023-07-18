وزير الأوقاف والمفتي ووكيل الأزهر يزورون الحجرة النبوية بمسجد الإمام الحسين- صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، برفقة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وشرح الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، مقتنيات الحجرة النبوية، وقبّل بعض الحضور مكحلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقطع من قميصه الشريف وبعض شعيراته.

وحضر الزيارة، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور خالد صلاح ، مدير أوقاف القاهرة، وعلماء من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف.

واحتفلت وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445 هـ من رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة مساء اليوم الثلاثاء 29 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 28 /7 /2023م.

حضر الاحتفال، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة.