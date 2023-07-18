٢٧ ألف حضانة ومركز لخدمة المرأة العاملة ضمن برامج "التضامن" لدعم الأسرة ومكافحة عمل الأطفال

مناهضة عمل الأطفال.. أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعداتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد

يرتكز تنفيذ هذا الهدف على تكامل كافة برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة وتشمل: تكافل وكرامة والتمكين الاقتصادي للأسرة ودعم تكافؤ الفرص التعليمية

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تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير عدة خدمات للسيدات لدعمهم في أعمال الرعاية المنزلية، وتشجيعهن على المشاركة في سوق العمل، وذلك من خلال 44 مركز للمرأة العاملة في 25 محافظة وعدد 46 وحدة .

وفي هذا الصدد، تقدم هذه المراكز عدد من الخدمات لمساعدة المرأة للخروج إلى سوق العمل ومساعده الأسرة، للحماية من تسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل، وتشمل هذه الخدمات: توفير وجبات نصف مطهية، تنظيف جاف وكي للملابس، جليسات للمسنين والأطفال، معاونات منازل.

كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تشجيع الأسر الأولى بالرعاية لالحاق أبنائهم فى دور الحضانة للتشجيع على تمتع الأطفال في الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا التى يقطنها الأسر الأولى بالرعاية، مع تقديم الخدمات بأسعار رمزية لتشجيع المرأة المصرية على الانخراط في سوق العمل.

وأطلقت وزراة التضامن الاجتماعى البرنامج القومي لتنمية الطفولة ويتبنى البرنامج رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل من وجهة نظر أكثر شمولاً من التعلم والقرائية فقط، إذ يتعامل مع الطفل ككيان متكامل له الحق في التغذية السليمة، والتمتع بالصحة والأمان والبيئة الداعمة والحماية، إلى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم، ويهتم البرنامج أيضا بموضوعات أخرى مثل التربية الوالدية، وتأهيل الأم والأسرة من حيث التربية السليمة والتهذيب الإيجابي وتغذية الأطفال، بالإضافة أيضاً لخلق فرص عمل للمرأة والشباب كمقدمي خدمات تربوية أو كأصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع في إنشاء الحضانات الخاصة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج،​ الى أن عدد الحضانات يبلغ 27,000 حضانة وعملت الوزارة على توفيق أوضاع الحضانات وافتتاح حضانات جديدة بقروض ميسرة للسيدات من بنك ناصر الاجتماعي، وتعديل الإطار التشريعي لتسهيل إجراءات الترخيص للحضانات، وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة.

ويذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان (علشان ولادكم.. احسبوها صح) وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعيه وندوات ثقافية، تتضمن عروضاً فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة .

وسيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية للأسر .

بالإضافة إلى دور وسائل الاعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.