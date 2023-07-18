رئيس "أوراسكوم بيراميدز": أرباح الشركة من حفلات الأهرامات بلغت ٣٠ مليون جنيهًا
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كتب- محمد شاكر:
قال عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، إن أرباح أوراسكوم من الحفلات التي أقيمت تحت سفح الهرم العام الماضي بلغت 30 مليون جنيه، وهي العائدات التي تعود بالنفع على الدولة المصرية أيضًا حيث أن التعاقد على تطوير منطقة الأهرامات كان له بنود تضمن ذلك.
وقال جزارين: إن الدولة تحصل على نسبة 100 % من تذاكر دخول منطقة الأهرامات، والتي ستتزايد بعد افتتاح مشروع تطوير المنطقة قريبا، كما تحصل على نسبة 50 % من أرباح إيرادات الشركة بشكل عام، لافتا إلى أنه تم الاشتراط في التعاقد أن تحصل الدولة على نسبة ربح بحد أدنى 20 مليون جنيه سنويًا حتى لو كان الربح العام أقل من ذلك.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار لتقديم وتشغيل ورفع كفاءة خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وأعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز أن آخر التطورات التي وصلت إليها منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة تجاوز معدل الإنشاءات فيها 90%، لتصبح المنطقة مؤهلة للتشغيل بكامل طاقتها قريبًا.
جاء ذلك على هامش جولة نظمتها الشركة بحضور نخبة من الإعلاميين والمفكرين، استقبلت خلالها أوراسكوم بيراميدز عددا من الأطفال الأيتام بجمعية دعاء الجنة للأعمال الخيرية، بالتعاون مع بنك الطعام المصري في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، في جولة ميدانية ثقافية وتوعوية ضمن برنامج تم إعداده مسبقا لأطفال الجمعية بمرافقة مرشد سياحي لتعريفهم بالمناطق الأثرية ومكانتها التاريخية وذلك في ظل مشروع التطوير والمستجدات.
وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وهي شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عاما.
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