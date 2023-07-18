رغم تحقيق فائض.. لماذا تخفف الكهرباء الأحمال رغم جنون ارتفاع حرارة الطقس؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة أعلنت في سرية تامة عن خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير للمرة الأولى وارتفاع الحمل الأقصى للمرة الأولى فى التاريخ لمعدلات استهلاك وصلت 35 ألف ميجاوات، مما استوجب المضى قدما فى اتخاذ قرارات عاجلة، خاصة مع زيادة استهلاك محطات توليد وانتاج الكهرباء من كميات الغاز الطبيعى والمازوت بالإضافة لزيادة التحميل على محطات المحولات مختلفة القدرات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"مصراوى"، أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بدأت منذ الأمس تنفيذ الخطة فى سرية تامة حيث تم تقسيم تخفيض الأحمال على الشركات وفقا للأكثر استهلاكا ، حيث احتلت شركة جنوب القاهرة للتوزيع المرتبة الالى بخفض 300 ميجاوات بحيث يتم تخفيف الأحمال عن كافة المناطق التابعة للشركة لفترات تتراوح من 50 إلى 60 دقيقة على أن يتم التكرارمرة أخرى إذا دعت الحاجة لتخفيف الأحمال .

وبحسب المصدر، فإن الخطة تتضمن تخفيف الأحمال على مدار اليوم وفقا لخطة موضوعة بكل محافظة، تتضمن فصل التيار الكهربائى لمدة تتراوح من ساعة حتى ساعتين بإستثناء المناطق الإستراتيجية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها ، منوها إلى ان هناك اختلاف فى معدلات وزمن الإنقطاع بين المدن والقرى ، حيث تتراوح من 50 إلى 60 دقيقة فى المدن بينما تزداد من ساعة ونصف حتى 3 ساعات فى القرى المختلفة مراعاة لطبيعة الاحتياجات فى المدن.

وأكد أن مقرر استمرار خطة تخفيف الأحمال حتى نهاية الشهر الجارى بهدف توفير الغاز الطبيعى وخفض فاتورة المازوت وايضا إجبار المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الطاقة الكهربائية.

وذكر أن الوزارة تستهدف تخفيض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 25%، وهو ما يوفر كميات من الغاز لتصديرها للخارج فى ظل ارتفاع السعر العالمى، مما يوفر العملة الاجنبية للدولة المصرية.

وشهد امس واليوم معظم المناطق على مستوى الجمهورية وجود انقطاعات متقطعة بصورة غير معتادة مما طرح تساؤلات واستفسارات حول أسباب الانقطاعات خاصة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لم تعلن عن حدوث أى طوارئ فى الشبكة الكهربائية.

ووفقا للمصدر، فإنه للمرة الثانية منذ 2015 يتم تخفيف الأحمال نظرا لتوفير الغاز الطبيعى والمازوت أيضا والاستفادة من تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة والمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، حيث يهدف ذلك لخفض نسب استهلاك المازوت من 16 ألف طن مازوت يوميا إلى 8 آلاف طن وكذلك خفض ايضا معدلات استهلاك الغاز الطبيعى من 200 مليون متر مكعب غاز يوميا إلى 120 مليون متر مكعب غاز يوميا، وكذلك أيضا إيقاف عمل بعض محطات إنتاج وتوليد الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية المنتجة مع الحفاظ على وجود فائض من القدرات الكهربائية فى نفس التوقيت وكذلك عدم قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق الإستراتيجية والهامة مثل المستشفيات.

وأعلنت الوزارة أمس الاول تخطى الأحمال للمرة الأولى على الشبكة الكهربائية 35 ألفا ميجا وات إلا أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء لم يلجأ لتخفيف الأحمال ولم تشهد أى نقطة على مستوى الجمهورية انقطاع فى التيار الكهربائى رغم ارتفاع درجات الحرارة.