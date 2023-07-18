أوراسكوم بيراميدز: تجاوزنا 90% من تطوير منطقة الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

تصوير- إسلام فاروق:

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز آخر التطورات التي وصل إليها تطوير منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار لتقديم وتشغيل ورفع كفاءة خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وخلال جولة نظمتها الشركة بحضور نخبة من الإعلاميين والمفكرين، استقبلت أوراسكوم بيراميدز عددا من الأطفال الأيتام بجمعية دعاء الجنة للأعمال الخيرية، بالتعاون مع بنك الطعام المصري في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، في جولة ميدانية ثقافية وتوعوية ضمن برنامج تم إعداده مسبقا لأطفال الجمعية بمرافقة مرشد سياحي لتعريفهم بالمناطق الأثرية ومكانتها التاريخية وذلك في ظل مشروع التطوير ومستجداته.

وأطلع المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، الحضور على أحدث مستجدات مشروع منطقة الزيارات بهضبة الأهرامات بالجيزة، مؤكدا أن معدل الإنشاءات في المشروع تجاوز 90%، لتصبح المنطقة مؤهلة للتشغيل بكامل طاقتها قريبًا.

وألقى جزارين الضوء على جهود الشركة ومسؤوليتها المجتمعية ودعم الجمعيات الأهلية للأطفال الأيتام وذوي الهمم بمنطقة نزلة السمان والمناطق المجاورة لمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة.

وأكد حرص أوراسكوم بيراميدز على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات سياحية تليق باسم مصر ومكانتها في العالم، وذلك في وسط اهتمام كبير من الدولة للنهوض بالقطاع السياحي والأثري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، من خلال أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية، لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأشار إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص، واهتمام أوراسكوم بيراميدز بالمشروع باعتباره مشروعا قوميا، يجب تنفيذه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والأهرامات كأعظم وأقدم أثر في العالم.

وأضاف أن أوراسكوم بيراميدز تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة بما لها من مردود اقتصادي على المقيمين في المنطقة المحيطة بالأهرامات، مع البحث الدائم لإمكانية دمج الفئات المؤهلة للمشاركة في دعم السياحة المصرية عبر مشروعات مختلفة داخل المنطقة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة، ومع بدء التشغيل بكامل الطاقات، ستتحول المنطقة إلى منطقة زيارات عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المبنى يدعو إلى الفخر كونه سيصبح واحدا من أفضل مراكز استقبال السائحين بالمناطق الأثرية على مستوى العالم.

وأكد أن الهدف من المبنى هو تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المبنى يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة، فضلا عن دور سينما لعرض فيلما وثائقيا للسائحين عن قصة بناء الأهرامات بصوت عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس والممثل العالمي كيفن كوستنر، وهو الأمر الذي يقدم نبذة عن الحضارة المصرية ومنطقة الأهرامات بشكل أكثر من رائع.

وأشار إلى أنه تم بناء مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، وتقديم استعراض لرحلة زيارة الأهرامات وفقا لأحدث النظم والتطورات العالمية.

وحول اهتمام الدولة بالتحول الأخضر، وتأكيد ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية، أكد المهندس عمرو جزارين أنه تم تحديد مسار لرحلة السائح بمنطقة الأهرامات عبر 7 محطات، تهدف إلى تقديم الأهرامات بصورة مختلفة، مشيرا إلى أن التنقل بين المحطات السبع سيكون من خلال أتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية.

وأضاف: تم إنشاء منطقة خدمات مجهزة بأماكن لتقديم المشروبات الخفيفة في كل محطة، وحمامات وبازارات لشراء الهدايا، ومركز طبي لتقديم الاسعافات الطبية السريعة للسائحين إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح أن المشروع ساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب المصريين، قائلا: بخلاف العمالة المباشرة في الشركة، يوجد عمالة عديدة غير مباشرة من الصناعات المختلفة، موضحا أن السياحة هي قاطرة الصناعة، حيث تنتعش بفضلها نحو 140 صناعة أخرى.

شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للأثار لمدة خمسة عشر عاما.