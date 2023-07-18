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تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس الأربعاء

05:39 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس الأربعاء

طقس حار

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال يوم غدٍ الأربعاء.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة، المحسوسة 40 درجة، وتصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية لـ36 حتى 38 درجة، والمناطق الجنوبية لـ45 درجة.

وأشارت إلى استمرار الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت: يوجد هدوء في سرعات الرياح والتي تتراوح بين 15 وحتى 28 كيلو متر في الساعة.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:

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