قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمقر مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري وعدد من مسئولي الوزارة ومجموعة من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وبحسب بيان، تضمنت الندوة محاضرات عن دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأمن القومي المصري وأبعاد ومفاهيم الإنتماء والولاء بالمنظور الوطنى، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة المدارس تبرز التنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن ودور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية تلك الندوات لتوعية الشباب والنشئ المصرى بحجم التحديات الحالية وما تبذله الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود سعياً لتحقيق الريادة بكافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وشملت الندوة تكريم عدد من أسر الشهداء، والطلبة المتفوقين من مدارس التأسيس العسكري، وعدد من ذوى الهمم، واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.