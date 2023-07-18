فخورة بلقاء الرئيس.. تفاصيل استقبال وزيرة الهجرة راعي كنيسة العذراء بكندا وحرمه

كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، القس بيشوي وصفي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم في مقاطعة مسيساجا بكندا، وفيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، والتي كرمها رئيس الجمهورية أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية.

وأشادت السفيرة سها جندي بنجاحات المصريين بالخارج، وحرصهم على المساهمة في جهود التنمية المستدامة وبناء الوطن، مؤكدة أن لهم جهودًا بارزة في الكثير من المشروعات القومية وتوطين الخبرات.

وتابعت وزيرة الهجرة بأن القيادة السياسية حريصة على دعم مختلف المصريين بالخارج من العمال والعلماء والباحثين والشباب وأبناء الجيلين الثاني والثالث وذوي القدرات الخاصة، مثمنة جهود المصريين ليكونوا خير سفراء لمصر حول العالم.

وأشادت وزيرة الهجرة بتكريم الرئيس لفيبي، قائلةً إنها تبذل جهودًا تستحق عليها هذا التكريم، فضلًا عن اعتزازها الشديد بمصريتها؛ فهي نموذج ملهم ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التعليم وتربية النشء، وأصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائمًا لها مواقف وطنية عديدة؛ خصوصًا دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في دعم المشروع القومي العظيم (حياة كريمة) والترويج له خارجيًّا، والاحتفال بشهر الحضارة المصرية الذي ينظم كل عام.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج، وتبادل الخبرات في إطار تعزيز القدرات والاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي، والرؤى المختلفة لتنمية المجتمع بتعاون الأفراد والمؤسسات.

وأشادت السفيرة سها جندي بالتعاون المستمر للقس بيشوي وصفي، وفيبي وصفي، مع وزارة الهجرة، وحرصهما على تنظيم زيارات بشكل مستمر إلى مصر لأبناء المصريين بكندا، واصطحاب عدد من الشباب المصريين الذين يزورون مصر لأول مرة، وكذلك عدد من الشباب الأجانب، مما يُسهم في الترويج لمعالم مصر والتنمية التي تشهدها في المجالات كافة.

وتابع القس بيشوي وصفي بأنه حريص على إشراك أبناء الجيلَين الثاني والثالث في خدمة المجتمع وتنمية المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بجانب مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، ودعم ذوي القدرات الخاصة.

وأكد القس بيشوي وصفي أن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز تاريخي يبعث على الفخر، ويؤكد عزيمة المصريين وقوة القيادة السياسية، أن تنشئ مجتمعًا متكاملًا في وقت قياسي، فبالتأكيد هو خطوة كبيرة تستحق أن نتحدث عنها وأن نشيد بها.

وأضاف بيشوي أنه يقوم بزيارات دورية لمصر برفقة الشباب، لربطهم بالوطن وتعزيز الولاء والانتماء، والتأكيد أن مصر تستحق المزيد من أبنائها ولدينا الكثير من الخطط المقبلة لزيارة عدد من محافظات الصعيد وخدمة أهالينا هناك.

وأوضحت فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، أنها فخورة للغاية بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي بعد رحلة طويلة تفخر بها، وكذلك حرص الرئيس على إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج لوضع بصمتهم في البناء والتنمية.

وتابعت فيبي: حصلت على الكثير من التكريمات في حياتي، ولكن تكريمي من مصر له مذاق آخر، لأنه يحمل معاني المحبة للوطن وتقديرها لأولادها حول العالم، بجانب أنه يأتي من الرئيس الذي نكن له محبة كبيرة بين المصريين حول العالم.

وأشارت فيبي إلى أن تكريم الرئيس لقي صدى إيجابيًّا داخل العديد من الأوساط الكندية وأبناء الجالية، والذي حملوها رسالة فخر واعتزاز بما تقوم به القيادة السياسية للمصريين بالخارج، وكذلك المحفزات التي تطلقها وزارة الهجرة، وحرصها على تبادل الخبرات مع أبناء الوطن بالخارج.

وتابعت فيبي بأنها ولدت في بالإسكندرية وهاجرت مع أسرتها إلى كندا لتكمل تعليمها من الصف الرابع الابتدائي حتى تخرجت من قسم التاريخ في جامعة تورنتو، وأكملت رسالة الماجستير في جامعة ويسترن، ثم حصلت على شهادة متخصصة من جامعة هارفارد الأمريكية في مجال التعليم العالي، وتدرجت في الوظائف حتى أصبحت مديرة لمدرسة فيلوباتير عام 2014 لتحمل على عاتقها تطوير منظومة التعليم فيها والمستويات العلمية والأكاديمية والتربوية، مؤكدة أن هناك طلابًا متميزين من أبناء الجيلين الثاني والثالث في كندا، وأبطالًا رياضيين متميزين، بجانب تميز المدرسة في كندا، وحصولها على أرفع الجوائز، مشيرة إلى أن المدرسة تحتفل بمرور 25 عامًا على إنشائها، وحصدت أعلى التقييمات على مستوى كندا، أثناء السنوات السابقة.

وأضافت فيبي أن المدرسة نجحت في اقتناص العديد من الجوائز العالمية بفيلم قصير عن "قصة سيدنا يوسف"، والتأكيد أن الخير ينتصر، وحصد الفيلم جوائز في مهرجان تورنتو فيلم فيستيفال، والفوز في مهرجانات بالهند وفرنسا، موضحة أن الفريق كله طلبة متميزون، ونالوا إشادات واسعة من فرق التحكيم في المهرجانات المختلفة.

وأكدت فيبي حرصها على تعزيز المفاهيم وترسيخ العادات المصرية الأصيلة من الاحترام والتعاون بين الطلاب المصريين في المدرسة، وربطهم بجذورهم وتقاليدهم، موضحة أن المدرسة تخرج فيها آلاف الطلاب على مدار 25 عامًا، من بلدان مختلفة؛ منها: إنجلترا، كندا، الجزائر، نيجيريا، الصين، مصر.

تعد الجالية المصرية في كندا من الجاليات المتميزة مهنيًّا، بجانب حرصهم على دعم المشروعات القومية، ومن بينها مساهمة مدرسة فلوباتير في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لصالح المشروعات في محافظة القليوبية، وكذلك تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالتراث المصري في كندا، والترويج للدولة المصرية، والذي انطلق من مقاطعة أونتاريو.