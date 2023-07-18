"التحالف الوطني للعمل الأهلي" يطلق مبادرة 100 يوم صحة بالجيزة

مؤلمة جدًّا وسامّة.. ما البعوضة الزاعجة؟ وكيف تنقل مرض حمى الضنك؟

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق مؤسسة أبو العنين الخيرية إحدى كيانات التحالف بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية .

وتشمل المبادرة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الأولية بجانب توفير فرق متحركة في النوادي والمراكز وأماكن التجمعات بالإضافة إلى تنظيم حملات برامج تنظيم الأسرة من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية التي تستهدف الأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.