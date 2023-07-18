احتفالا بالعام الهجري.. الأوقاف: 10 قوافل دعوية للمحافظات الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عشر قوافل دعوية يوم الجمعة المقبل الموافق 3 محرم 1445هـ -، على رأسها الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، بقافلة بمديرية المنيا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، يلقي خطبة الجمعة المقبلة بالمسجد الأحمدي بطنطا مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

ويلقي الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، خطبة الجمعة بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

وأشارت إلى أنه لأول مرة تقام الأمسية الابتهالية بمسجد المرسي أبو العباس بمحافظة الإسكندرية بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي، ضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء احتفالها بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة.

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