قرار عاجل لشيخ الأزهر بشأن المتخلفين عن مقابلات مسابقة الابتعاث للخارج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تشكيل لجنة المقابلات الشخصية لمسابقة الابتعاث للخارج، لمن تخلف عن حضور المقابلات التي عقدت في الـ 23 من يونيو الماضي.

ونص قرار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن تعقد المقابلات الشخصية لمن حالت ظروفهم دون حضور المقابلات التي تمت بداية من 23 يونيو ولمدة ثلاث أيام، غدا الأربعاء 19 يوليو في تمام العاشرة صباحا، بمقر الأمين العام للمجمع بمدينة نصر.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في الـ 23 من يونيو الماضي، المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف كمرحلة أخيرة لاختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم، حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام.

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