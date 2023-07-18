النقل: دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة في الخدمة

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كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي التينة والمنطقة الأوتوماتيكية بين الكاب والتينة بطول 15 كم ودخول 8 موتور تحويله، و26 سيمافورا ضوئيا، و30 دائرة تراك.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي (بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير) بطول 214 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز موبيلتي العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح وزير النقل، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يتكون من (21 برجا رئيسيا - 19 برجا ثانويا - 84 مزلقانا).

وأضاف أن "سيمنز موبيلتي" شركة رائدة عالميا في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية وشريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 عاما.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) واستخدام آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.