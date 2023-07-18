وفاة اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق

كتب - محمد سامي:

توفي مساء أمس اللواء إسماعيل عثمان العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن عمر ناهز 71 عاما.

وتشيع صلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، وتتلقى عائلة الراحل العزاء على روح اللواء إسماعيل عتمان في قاعة المشير طنطاوي يوم الأربعاء عقب صلاة المغرب.​