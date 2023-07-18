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BBC

وفاة اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق

12:07 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
وفاة اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق

اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان

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كتب - محمد سامي:

توفي مساء أمس اللواء إسماعيل عثمان العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن عمر ناهز 71 عاما.

وتشيع صلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، وتتلقى عائلة الراحل العزاء على روح اللواء إسماعيل عتمان في قاعة المشير طنطاوي يوم الأربعاء عقب صلاة المغرب.​

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اللواء إسماعيل عتمان وفاة اللواء إسماعيل عتمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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